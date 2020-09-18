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Yaşam

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 00:33 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 00:33
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Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asayiş büro ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram sentetik esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 7 bin 500 lira,1 altın kolye, 1altın bilezik, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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