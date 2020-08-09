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Yaşam

Otluk alanda çıkan yangın mahalleye sıçradı

İzmir'de otluk alanda başlayan yangın eve sıçradı.

İHA09 Ağustos 2020 Pazar 21:19 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 21:19
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 20.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 Sokak’ta bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple çıktı. Çok sayıda evin de bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bir eve sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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