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Yaşam

Tekirdağ’da otomobilin tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.

IHA21.01.2020  09:41 - Güncelleme: 21.01.2020  09:42

Olay, Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Nuri A. (47) idaresindeki 59 AAG 505 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Nuri A. ile araçtaki diğer iki kişi Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen polis ekipleri kaza bölgesinde incelemede bulundu. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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