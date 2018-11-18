Otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara bulundu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Türkoğlu- İslahiye yolunda, otomobil sürücüsü Cemal Ç.'yi durdurdu. Polislerin arama yaptığı otomobilde, gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, Cemal Ç.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.