Otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara bulundu
Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
- DHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Türkoğlu- İslahiye yolunda, otomobil sürücüsü Cemal Ç.'yi durdurdu. Polislerin arama yaptığı otomobilde, gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, Cemal Ç.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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