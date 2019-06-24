32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7365
  • 6,5339
  • 259.041
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Otomobile giren yılan 4 saatlik çalışma ile çıkarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piknik yapan bir ailenin otomobiline giren yılan, 4 saatlik çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak doğaya salındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, akşam saatlerinde Gebze Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknik amacıyla yola çıkan Sercan Sel ve ailesinin içinde olduğu 26 AAL 534 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi’ndeki yeşil alana geldi. Burada araçtan inen Sel ailesi, piknik hazırlıklarına başladı. Bu sırada oyun oynayan çocuklar ise otomobillerine bir yılanın girdiğini fark ederek durumu babaları Sercan Sel’e söyledi.

Kendi çabaları ile yılanı çıkaramayan Sel, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmaya rağmen yılanı otomobilden çıkaramadı. Bunun üzerine aracı Gebze İtfaiye Gurup Amirliğine götüren ekipler burada da 2 saatlik çalışmanın ardından söktükleri yakıt kapağının altından yılanı çıkarabildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası otomobilden çıkarılan yılan, araca ilk girdiği Ovacık Mahallesi kırsalında itfaiye ekiplerince doğaya salındı. 

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

SP'de İstanbul istifası

SP'de İstanbul istifası

İstanbullular dikkat! FSM'de 4 şerit kapatılacak

İstanbullular dikkat! FSM'de 4 şerit kapatılacak

Boşanma piyangosu!

Boşanma piyangosu!

‘En iyi Clio’ Bursa’dan çıktı

‘En iyi Clio’ Bursa’dan çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz

Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok!

Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok!

Kuzey kutbunda melez balina keşfi

Kuzey kutbunda melez balina keşfi

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!
 

POPÜLER HABERLER

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Yaban hayatı bakın hangi yolla öğreniyorlar...

Yaban hayatı bakın hangi yolla öğreniyorlar...

Sular çekildi ova pamukla buluştu

Sular çekildi ova pamukla buluştu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA