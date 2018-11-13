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Otomobilin yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilin yakıt deposunda gümrük kaçağı 140 kilogram bal ele geçirildi.

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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu Z.G. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen ve mazot deposuna zulalanmış 140 kilogram bal ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.G, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen balın, Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan analizinde insan sağlına zararlı olduğu tespit edildi.

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