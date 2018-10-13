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Otomobilini satılığa çıkardı, 7 saat sonra kazada öldü

Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobilini 7 saat önce satılığa çıkaran 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Ankara-Kayseri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö.'nün kullandığı 38 BV 428 plakalı otomobil, Akpınar ilçesi yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı. Çarpma sonrasında otomobilini yol kenarına park etti. Aynı şeritten gelen 40 AAB 161 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Cuma İçli, kazayı görerek yavaşladı. Yavaşlama sonrasında arkasından gelen E.K. yönetimindeki 38 RL 125 plakalı otomobil önce Cuma İçli’nin aracına daha sonra park halindeki S.Ö.'nün otomobiline çarptı. Kazada, yedi saat önce otomobilini sosyal medya üzerinden satılığa çıkartan Cuma İçli, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobillerde bulunan  S.Ö., E.K., Ş.Ç., E.G., H.T., M.G. ve S.M.G. yaralanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 

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