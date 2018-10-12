'Ovaya Bakan Adam' kayıt altına alınacak

Muş'un Kızılağaç beldesinde, doğal yollarla oluşan ve "Ovaya Bakan Adam" adı verilen insan kafasına benzeyen kaya ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kızılağaç beldesindeki Ahcar Yaylası'nda köylüler tarafından fark edilen kayanın, kentin tabiat varlıkları envanterine kaydedilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Muş Şube Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) çalışma başlatıldı.

MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi jeomorfolog İskender Dölek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dölek, yaptıkları incelemede kayanın tamamen doğal yollarla oluştuğunu belirlediklerini söyledi.

"Anıt kaya" olarak ifade edebilecekleri insan kafasına benzeyen kayaya "Ovaya Bakan Adam" adını verdiklerini belirten Dölek, şöyle konuştu:

"Kaya, uzaktan baktığınızda bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi duruyor. Burnu, dudakları, anlı ve kulağı gayet muntazam düzgün bir şekilde. 'Ovaya Bakan Adam' adını verdiğimiz bu anıt kaya tamamen doğal bir oluşum. Çözülme, rüzgar ve yağmur suyu gibi doğal süreçlerle meydana gelmiş. Gelecek nesillere aktarılması gereken, aynı zamanda kente turizm potansiyeli anlamında önemli katkılar sunabilecek yüzlerce yapıdan biri. Bu yapılar ve doğal oluşumlar konusunda Muş oldukça zengin. Biz bu güzellikleri kayıt altına alıp haritalandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunların fotoğraflarını çekip ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınlayıp geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Öncel ise insan kafası görünümündeki kayayı envanter çalışması kapsamında kayıt altına almak için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Köylülerin fark ettiği kayanın önemli bir tabiat varlığı olduğunu vurgulayan Öncel, "Bu anıt kaya ile ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna bildireceğiz. Kayanın envantere kaydedilip koruma altına alınarak gelecek nesillere ulaşmasını istiyoruz." dedi.

Köylülerden Mehmet Yentürk de bölgeye gelenlerin ilgisini çeken bu yapının turizme kazandırılmasını istediklerini ifade etti.