Oxfam: Dünyanın yarısının serveti, 26 zenginin elinde

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı son rapora göre, 2018 yılında dünyanın en zenginlerinin toplam serveti her gün 2,5 milyar dolar artarken, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan en fakir 3,8 milyar insanın toplam serveti ise her gün 500 milyon dolar azaldı.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu öncesi küresel gelir eşitsizliğine dikkat çekmek için çok çarpıcı bir rapor yayımladı.

Milyarderlerin sayısı ikiye katlandı

Credit Suisse'in Küresel Refah Veritabanı ve Forbes'un milyarderler listesine dayandırılarak hazırlanan raporda, on yıl önceki mali krizden bu yana dünya milyarderlerinin sayısı neredeyse ikiye katlanırken, bu kişiler ve kuruluşlar üzerinde uygulanan vergi oranlarının on yılların en düşük seviyesine indiği ifade edildi.

Dünyanın en zenginlerinin toplam serveti her gün 2,5 milyar dolar ve toplamda yüzde 12 artarken, en fakir 3,8 milyar insanın toplam serveti ise toplamda yüzde 11 azaldı.

Milyarderlerin her zamankinden daha fazla servete sahip olduğu belirtilen raporda, 2017 ve 2018 yılları arasında iki günde bir yeni bir milyarderin ortaya çıktığı kaydedildi.

Dünyanın yarısının serveti 26 zenginin elinde

Oxfam'ın verilerine göre, geçen yıl dünyanın en zengin 26 kişisinin serveti, dünyanın neredeyse yarısını oluşturan 3,8 milyar fakir insanın servetine eşit. Oxfam geçen yıl da “43 kişinin dünyanın yarısının servetini elinde tuttuğunu” açıklamıştı.

Jeff Bezos’un servetinin yüzde 1’i, Etiyopya’nın bütün sağlık bütçesine eşit

Dünyanın en zengin adamı olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos’un servetinin 112 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda, bu servetin sadece yüzde birinin, nüfusu 105 milyon olan Etiyopya'nın bütün sağlık bütçesine eş değer olduğu ifade edildi.

AP’ye verdiği röportajda durumun kabul edilemez olduğunu belirten Oxfam International’ın yönetici müdürü Winnie Byanyima, “Hükûmetler şimdi şirketlerin ve zenginlerin vergilerini adil olarak ödeyebilmelerini sağlayarak gerçek bir değişiklik yapmalı, buradan elde edilen parayı da herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ücretsiz sağlık hizmetlerine ve eğitime harcamalıdır.” diye konuştu.