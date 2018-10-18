Oya Akgönenç kimdir öldü mü Oya Akgönenç kaç yaşında nereli hastalığı neydi Oya Akgönenç ölüm nedeni nedir soruların yanıtları star.com.tr'de. Bir dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde milletvekilliği yapan, Saadet Partisi Genel Başkan eski Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, hayatını kaybetti. Bir dönem Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nde milletvekilliği yapan, Prof. Dr. Oya Gönenç dün hayatını kaybetti. Uzun bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Oya Gönenç'in vefat haberine dair açıklama Saadet basın bürosundan geldi. Yapılan açıklamada Akgönenç’in özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gördüğü ve bu akşam hayatını kaybettiği belirtildi. Oya Akgönenç hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Dr. Oya Akgönenç ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatları nedeniyle ailelerine ve yakınlarına telefon aracılığıyla taziyelerini iletti!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Dr. Oya Akgönenç ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatları nedeniyle taziye için telefon görüşmeleri yaptı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, resmi ziyaret vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına telefon aracılığıyla taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahaettin Karakoç'un oğlu Bahadır Karakoç'u, Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapmış Prof. Dr. Oya Akgönenç'in oğlu Tarık Kemal Mughisuddin'i, Ara Güler Müzesi Direktörü ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç'ı taziye için telefonla aradı.



Şair Karakoç'a ve eski milletvekili Akgönenç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Saraç ile yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in vefatını da derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini vurguladı.



OYA AKGÖNENÇ KİMDİR?



Oya Akgönenç, 11 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.



The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Master ve Doktora yapmıştır. The American University, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Prodüktivite Merkezi Uzmanlığı, Dünya Bankası Kalkınma Uzmanlığı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği ile XXI. Dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır.





Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesidir.Evli ve 2 Çocuk annesidir. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesidir. 2009 yılında 'Türkiye'nin AB Stratejisi' adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Millî Gazete'de yazıları yayımlanıyor. Ayrıca Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanlığı görevinde bulunmuştur. Oya Akgönenç, Türkiye'nin ilk 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen kadındır.