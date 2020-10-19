İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8904
  • EURO
    9,2999
  • ALTIN
    484.146
  • BIST100
    1206.8
Yaşam

Park halindeki otomobiller yandı

Gaziantep'de park halindeki 2 otomobil alev alev yandı.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 17:52 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:52
ABONE OL

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, park halindeki kullanılmayan 2 otomobilde yangın çıktı. Çevrede kısa süreli tedirginliğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğleden sonra Pazarcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipleri bilinmeyen ve uzun süredir boş alanda park halinde olan 2 otomobilde bir anda yangın çıktı. Bir otomobilde yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran ve yanındaki diğer araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.