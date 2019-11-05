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''Pastırma sıcakları'' nehirlerin su seviyelerini olumsuz etkiledi

Edirne'den geçen nehirlerin yeterli yağış alamaması nedeniyle su seviyeleri düştü.

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"Pastırma sıcakları" nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor. Edirne'de yüksek hava sıcaklıklarının ay ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yeterli yağışın düşmemesi, nehirlerin su seviyesini olumsuz etkiledi.

- KUM ADACIKLARINI MARTILAR MESKEN TUTTU
 

Bulgaristan'dan doğan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi, hem havzalarında hem de Edirne'de yağış alamaması nedeniyle bazı yerlerde durma noktasına geldi.

Nehir tabanındaki kum tabaka, suyun sığlaştığı yerlerde adacık halini aldı. Kum adacıkları özellikle martıların durak noktası oldu. Nehirden beslenen martılar bu adacıklarda dinleniyor.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri’nin debisi saniyede 70 metreküp, Tunca Nehri ise saniyede 9 metreküp olarak kaydedildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal sulamada özellikle çeltik sulamasında kullanılan nehirlerin, tarımsal faaliyetlerin tamamlanması nedeniyle tarımda herhangi bir olumsuzluğa neden olmayacağını belirtti.

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