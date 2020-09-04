Pelüş ayının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

DHA 04 Eylül 2020 Cuma 18:06 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 18:06

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul plakalı bir otomobille Kuşadası'na yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, otomobili takibe aldı. Otomobil dün saat 20.00 sıralarında Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Araç içinde narkotik köpekleri 'Aşil' ve 'Ateş' ile yapılan aramada, bagajdaki oyuncak pelüş ayının içerisinde, 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, araçtaki Afganistan uyruklu S.A.S ile Çin uyruklu kadın şüpheli R.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.