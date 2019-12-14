17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Pendik'te evin alev alev yandığı anlar kamerada

Pendik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evin alevlere teslim olduğu yangında ara ara tüp patlamaları yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı ev alevlere teslim oldu.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın esnasında ara ara tüp patlamaları yaşandı. Evin bahçesindeki kümeste bulunan tavukların da yangından etkilenmediği öğrenildi.

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

İstanbul'da hareketli dakikalar

İstanbul'da hareketli dakikalar

Yer: Eminönü! Onlarca metre uzunluğunda kuyruk oluştu

Yer: Eminönü! Onlarca metre uzunluğunda kuyruk oluştu

İstanbul'da metroda izdiham: Nedeni belli oldu

İstanbul'da metroda izdiham: Nedeni belli oldu

MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı: Beğeni yağdı

MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı: Beğeni yağdı

İhbar üzerine ele geçirildi: 500 bin TL değerinde

İhbar üzerine ele geçirildi: 500 bin TL değerinde
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA