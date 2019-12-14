Pendik'te evin alev alev yandığı anlar kamerada
Pendik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evin alevlere teslim olduğu yangında ara ara tüp patlamaları yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı ev alevlere teslim oldu.
Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın esnasında ara ara tüp patlamaları yaşandı. Evin bahçesindeki kümeste bulunan tavukların da yangından etkilenmediği öğrenildi.
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