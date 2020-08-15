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Yaşam

Pilot il olan Kırıkkale'de filyasyon çalışmaları başladı

Kırıkkale'de valilik bünyesinde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi filyasyon çalışmalarına başladı.

İHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:28 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:29
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale’de valilik bünyesinde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi’nde (İSDEM) görevli filyasyon ekipleri faaliyetlerine başladı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Müdürlerimizin koordinesinde her mahallemizde okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, cami görevlilerimiz ve muhtarlarımızdan oluşan yerel filyasyon ekiplerimiz sağlık ekiplerimiz, kolluk personelimiz izolasyonda kalması gereken hemşehrilerimizi ev ev ziyaret ediyor. Test yapılan bütün hemşehrilerimizin belirtilen sürede evlerinde kalmaları gerekmektedir. Ev, akraba, komşu ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Site ve apartmanlarda ortak alanları mümkün olduğunca kullanmayalım" ifadesi kullanıldı.

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