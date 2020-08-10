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Yaşam

Polis şüphe üzerine durdurdu, GBT sorgusu sonrası gözaltına alındı

Hatay'da, polisin şüphe üzerine durdurup, GBT sorgusu sonrası 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan arandığı tespit edilen FETÖ'cü eski uzman çavuş tutuklandı

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:41 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:41
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Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptı. Polis, sorgusu yapılan F.K.'nin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olduğunu ve ordudan atıldığını ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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