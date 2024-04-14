Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı.

Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta çay içiyordu.

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİYİ ESNAF YAKALADI

Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.