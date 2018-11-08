Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren liseli tutuklandı
Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle öldüren M.K. tutuklandı.
- DHA
Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle öldüren okuldan arkadaşı 15 yaşındaki M.K.'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'nde savcılığa çıkarılan M.K. ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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