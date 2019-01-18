Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişiyi arama çalışması başlatıldı
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düştüğü öne sürülen kişi için arama çalışması yapıldı.
- AA
Yeni Mahalle Porsuk Caddesi'nde bir kişinin çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyede görevli dalgıçlar, ihbarda bulunan görgü tanığının yönlendirmesiyle Porsuk Çayı'nda arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramadan sonuç elde edilmemesi üzerine çalışmalara ara verildi.
Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.
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