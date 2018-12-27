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Rakiplerine 3 kat fark attı

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul” her bölüm sürpriz dolu yenilenen kadrosu ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor.

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Total’de 15.48, AB’de 15.99, ABC1’de 18.31 reyting alan dizi rakiplerine oranla üç kat at daha çok izleniyor. Dün akşamki 129. bölümü ile liderliğini korumaya devam eden dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırarak, 2.5 saat Türkiye ve Dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Her hafta izleyiciyi ekrana bağlayan dizinin bu haftaki yeni sürprizi “İlbilge” karakterinin kardeşi “Sırma” karakterini oynayan Öykü Çelik ve diziye yeni katılan “Uranos” karakterini oynayan Uğur Karabulut seyirciden tam puan aldı. 

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