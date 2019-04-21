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Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 Oruç başlangıcı ne zaman? İlk oruç ne zaman başlangıcı!

Müslüman vatandaşların şu günlerde en çok sorduğu soru, “Ramazan ne zaman başlıyor?” oluyor. Her yıl ramazan ayı “Onbir Ayın Sultanı” olarak karşılanır. Müslümanların ibadete en çok yoğunlaştığı tarih olan ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilir. Vatandaşlar, “2019 oruç başlangıcı ne zaman” sorularına yanıt arıyor. Çok merak edilen ramazan ayı başlangıç tarihi, ilk orucun ne zaman açılacağı sorularına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte, ilk oruç başlangıç tarihi…

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 Oruç başlangıcı ne zaman? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtını arıyor. İslam alemi tarafından ibadete en çok yoğunluğun gösterildiği tarih olan ramazan ayında oruç ve namaz ibadetleri yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti tarihi biliniyor. Vatandaşlar 2019 oruç başlangıcının ne zaman olduğunu sorguluyor. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. İşte, “ramazan ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtı…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak.

6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

01 Haziran Cumartesi

02 Haziran Pazar

03 Haziran Pazartesi (Arefe)

04 Haziran Salı

05 Haziran Çarşamba

06 Haziran Perşembe

07 Haziran Cuma

08 Haziran Cumartesi

09 Haziran Pazar

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

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