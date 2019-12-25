25.12.2019 11:43 - Güncelleme: 25.12.2019 11:43

Show TV ekranlarında yakında izleyicileri ile bulaşacak olan Ramo dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Tüm dizi takipçileri Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği Show TV’nin yeni başlayacak olan dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli isimler var.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çok yakında Show TV'de ekranlara gelmeye başlayacak olan dizinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı ancak dizinin başlangıç tarihi yayıncı kuruluş tarafından paylaşılmadı.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisinin çekimleri Adana’da gerçekleştiriliyor. Ramo dizisinin tanıtım fragmanında yer verilen Adana Taşkapı Mahallesi’nin gerçekten varolup olmadığı da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer alıyor.

RAMO DİZİSİ KONUSU NE?

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' dizisimde, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.