11 Şubat 2021 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:24

Recep ayı ne zaman başlıyor 2021? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Mümin kimselerin yalnızca sevaplarının ve ibadetlerinin şahit tutulduğu hürmetli ayda yapılacak ibadetler, Allah (c.c) katında pek faziletlidir. Peygamber Efendimiz (SAV) Recep ayında, her zamankinden daha fazla ibadet etmeye çalışırdı. Peki Recep ayı ibadetleri nelerdir? Peygamber efendimizin Recep ayında yapılmasını önerdiği ibadetleri sizler için derledik.. İşte Recep ayından en güzel şekilde istifade etmenin yolları.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Bu yıl Recep ayı Şubat ayının 13'ünde başlıyor. Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Peki Recep ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte 3 ayların başlangıcı olan Recep ayı ibadetleri

RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Yüce Allâh, Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyuruyor: "Ey îmân edenler. Bu dört ayda (Zi'l-kâde, Zi'l-hicce, Receb, Muharrem) (nefsinize) zulmetmeyiniz. Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevâbı ve kötülüğün cezâsı öteki aylardan daha büyüktür."

İkrime ve İbn Abbâs (r.a.e.)'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyuruluyor: "Receb Allâh (c.c.)'nun ayıdır. Şa'bân Benim ayımdır. Ramazân ise, ümmetimin ayıdır."

Bu nedenle Recep ayında yapılacak ibadetler çok faziletlidir.

RECEP AYI ORUCU

Üç aylarda devamlı olarak tutulmamasını ama çoğunluğunun oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

'Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.'[Taberani]

'Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.'[Ebu Davud]

EK BİLGİ: Recep ya da Şaban ayı içerisinde 30 gün boyunca oruç tutulmasının önerilmemesinin nedeni; hu ayların Ramazan ayına benzemesinden dolayıdır. Sadece ve sadece kesintisiz olarak 30 gün oruç tutulan ay on bir ayın sultanı Ramazandır.

RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.

İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

Dini kaynaklarda belirtilen bazı rivayetlere göre aşağıdaki istiğfar duasını Recep ayında 7 defa okuyanın günahları mağfiret olunmaktadır.

Bu ay Allâh (c.c.)'nun ayı olduğu için Zât-ı İlâhîyi bildiren "İhlâs" sûresini çok okumak lâzımdır. Bilhassa İhlâs sûresini günde 11 def'a okumak tevhîd, istiğfâr ve salevât-ı şerîfeyi ihmâl etmemek lâzımdır.

Abdullâh b. Zübeyr (r.a.)'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte: "Bir kimse, Receb ayında (şehrü'l-esem olan) bir mü'mini bir sıkıntıdan kurtarsa, Allâhü Te'âlâ o kimseye Firdevs'te gözünün görebileceği yükseklikte bir saray verir. Receb'e ikrâm ve hürmet ediniz. Zîrâ Allâhü Te'âlâ da size bin çeşit kerâmetle ikrâm, ihsân eder." buyurmaktadır.