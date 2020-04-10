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Yaşam

Rize ve Bayburt'ta koronavirüs önlemleri

Rize ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı caddeler yayalara ve araç parkına kapatıldı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 20:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:31
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Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rize İl Pandemi Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddelerine girişlerde kısıtlama kararı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki yaya sirkülasyonunu azaltmak adına cadde girişlerine bariyerler konulacağı ifade edilerek, zorunlu ve acil ihtiyaçlar dışında her iki cadde üzerinde yayaların bulunmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

- BAYBURT

Bayburt İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ise kentin bazı noktalarında araç parkı yapılması yasaklandı.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Cüneyt Epcim başkanlığında düzenlenen kurul toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yeni kararların alındığı belirtildi.

Kurulun kararına göre, Saathane Meydanı ile Dörtyol kavşağı arasında bulunan alan ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç parklarına yasak getirildi.

Ayrıca, yayaların trafik akışına göre yürümelerinin sağlanması için kaldırımlara bariyer yerleştirilmesine de karar verildiği kaydedildi.

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