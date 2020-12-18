Rize'de acı olay! Aynı ailede koronavirüs nedeniyle altıncı ölüm

IHA 18 Aralık 2020 Cuma 14:37 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 14:38

Burak Genç, 1 ay önce yaşadığı İstanbul’da yakalandığı Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 24 yaşındaki gencin cenazesi memleketi Güneysu’nun Gürgen köyünde toprağa verildi. Genç’in aynı Covid-19’dan tedavi gören 49 yaşındaki babası Muhammet Genç’te oğlundan 4 gün sonra hayatını kaybederek Gürgen köyünde hemen oğlunun yanına defnedilirken Muhammet Genç’in 53 yaşındaki ağabeyi İbrahim Genç ise 4 Aralık’ta hayatını kaybederek kardeşi ve yeğeninin hemen yanına defnedildi.

Öte yandan Burak Genç’in cenazesine katılan yakınlarından da 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı ve zaman kaybetmeden tedavilerine başlandı. Cenazede Covid-19’a yakalanan 12 kişiden biri olan 36 yaşındaki Bünyamin Genç de 1 Aralık günü hayatını kaybederken hastanede tedavisi süren ve oğlunun hastalığı kendisinden gizlenen babası 58 yaşındaki Ali Genç’te 11 Aralık tarihinde Covid-19 hastalığına yenik düştü.

Ağabeyi Ali Genç’i 11 Aralık tarihinde kaybeden 53 yaşındaki Fatma Duman ise 17 Aralık’ta hayatını kaybetti. 1 ay içerisinde aynı aileden 6 kişi Covid-19 nedeniyle toprağa verilirken Fatma Duman’ın kız kardeşi Aysel Peçe’nin ise İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.