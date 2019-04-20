Rize’de Z-Kütüphane açıldı

MEB Bakan Yardımcısı İbrahim Er, “Zamanla bilgi edinmenin maliyeti hem de hızı son derece artmaktadır. Biz istiyoruz ki toplumda okuma kültürü gelişsin” dedi. Er, kitap ve kütüphanenin bu değişime direndiğini belirterek, “İyi ki de direniyor. Kültür politikamızın içerisindeki öğelerden biri okuma kültürünü yaygınlaştırmak. Aslında eğitim politikası kültür politikasından da bağımsız değildir. İkisinin birbirini desteklemesi gerekiyor. Okuyan bir toplum haline gelelim” diye konuştu. ‘Z’ diye nitelendirilen kütüphanelerin yalnız başına bir anlamı olmadığını aktaran Er, “Bunu anlamlı kılacak olan o mekânda öğrencilerin ondan yararlanmasıdır. Anneler ve babalar ve aile olarak çocuklarımıza örnek olmamız gerekir” şeklinde konuştu.