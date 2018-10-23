Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Rus uyruklu Aleksei Konoplev odasında ölü bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Olay Manavgat Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına tatil yapmakta olan 82 yaşındaki Rus uyruklu Aleksei Konoplev'in odasından 2 gündür çıkmaması üzerine temizlik için giren otel görevlisi Rus turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Tahminen 2 gün önce öldüğü belirlenen Aleksei Konoplev’in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Opel Insignia Exculusive versiyonunu test ettik

Opel Insignia Exculusive versiyonunu test ettik

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA