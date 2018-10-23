Rus turist otel odasında ölü bulundu

Olay Manavgat Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına tatil yapmakta olan 82 yaşındaki Rus uyruklu Aleksei Konoplev'in odasından 2 gündür çıkmaması üzerine temizlik için giren otel görevlisi Rus turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Tahminen 2 gün önce öldüğü belirlenen Aleksei Konoplev’in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.