Rus ve Ukraynalılar yan yana Türkçe öğreniyor

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, Almanya'dan İngiltere'ye, Rusya'dan Ukrayna'ya, Kazakistan'dan ABD'ye birçok ülkeden gelerek yaşantılarını sürdüren yabancılara da ev sahipliği yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında her iki ülkeden gelenlerin yoğunluğunun arttığı kentte ikamet izni alan Rus sayısı 50 bine, Ukraynalı ise 20 bine ulaştı. Aynı mahallelerde veya sitelerde ülkelerinin savaşmasına rağmen bir arada yaşayan Rus ve Ukraynalılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezlerinin açtığı kurslarda da aynı sınıfları, sıraları paylaşıyor.

Çocukları da aynı okullarda, sınıflarda eğitim gören Rus ve Ukraynalılar, hem Türk kültürünü yakından tanıyor hem de ülkelerinin eğitim müfredatından geri kalmıyor.

- RUS VE UKRAYNALILAR ARASINDA ASAYİŞ OLAYI YAŞANMADI

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu iki ülkeden Antalya'ya gelişlerin arttığını anımsattı.

İki ülke vatandaşlarının birbirleriyle husumetinin bulunmadığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Savaş sonrası Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar arasında problem olabileceğini düşünerek otellerde ve mahallelerde üst düzey güvenlik tedbiri almıştık ancak şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Normal insanlar gibi suça karışabiliyorlar ama birbirleriyle husumet oluşturmaları noktasında bir tespitimiz yok. Antalya'da aynı siteleri, mahalleleri paylaşıyorlar."

- KURSLARDA BİRBİRLERİYLE TÜRKÇE KONUŞUYORLAR

Rusya'dan yaklaşık bir yıl önce Antalya'ya gelen ve Türkçe kursuna katılan Alekseyi Vladimirov, sınıfta Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerden arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Farklı milletlerden olmalarına rağmen birbirleriyle Türkçe konuşabildiklerini anlatan Vladimirov, "Ülkelerimizde savaş devam ediyor ama iyi bir şey değil. Kursta biz birbirimizi seviyoruz, anlaşabiliyoruz. Komşularımın çoğu Türk ama başka ülkeden de var." dedi.

Rus vatandaşı Alyona Marchenko, sosyal uyum sağlamak ve günlük yaşamı kolaylaştırmak için Türkçe bilmek gerektiğini ifade etti.

Kısa sürede Türkçe konuşmaya başladığını anlatan Marchenko, "Dostça bir sınıf. Farklı ülkelerdeniz ama kaynaştık, güzel anlaşıyoruz. Sınıfımızda sadece barış var. Tüm dünyada da barış olsun istiyorum, umarım savaş bitecektir, barış olacaktır. Türkiye'yi çok seviyorum, misafirperverler, güler yüzlüler." diye konuştu.

Ukrayna'dan üç yıl önce gelen Alina Malış da çalışmak için Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirterek, "Kardeşçe Türkçe öğreniyoruz, mutluyuz, birbirimize yardımcı oluyoruz." dedi.

Ukraynalı Larysa Brovaruyc da Antalya'dan çok etkilendiği için bir yıl önce burada yaşamaya karar verdiğini, aldığı eğitim sayesinde Türkçe konuşabildiğini ifade etti.

Rusya'dan 10 ay önce gelen Elena Besova da üç ay önce kursa yazıldığını aktararak, "Sınıfta Rus, Ukraynalı, İranlı, Iraklı her ülkeden arkadaşlar var. Hiçbir problem yaşamıyoruz, hepimiz Türkçe öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

- "TÜRKÇE KURSLARINA ÇOK FAZLA TALEP VAR"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akçil de Halk Eğitimi Merkezlerinde Türklerin yanı sıra yabancılara yönelik de Türkçe ve sosyal uyum kursları düzenlediklerini belirtti.

Sınıflarda çoğunluğun Rus ve Ukraynalılardan oluştuğuna dikkati çeken Akçil, "Türkçe kurslarına çok fazla talep var. Açtığımız kurslar tam kapasite dolu. Rus ve Ukraynalılar bizim kültürümüzde huzurla yaşayabiliyorlar. Çocukları da okullarımızda eğitim alıyor." dedi.