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Yaşam

Sadettin Teksoy'a da konu olan ''perili ev'' yıkıldı!

Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan ve 'perili ev' olarak bilinen 45 yıllık bina yıkıldı. Sadettin Teksoy'un bile gelip program yaptığı binanın sahibi tarafından yıktırıldığı öğrenildi.

IHA11 Haziran 2023 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Sadettin Teksoy'a da konu olan ''perili ev'' yıkıldı!
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1978 yılında yapılan; bir müddet kiracılar oturduktan sonra boş kalan ve adı perili eve çıkan 5 katlı bina sahiplerinin isteği üzerine tarihe karıştı. Binan adı, perili eve çıktığı için yaklaşık 40 yıldır kimse orada daire kiralamıyor ve satın almıyordu. Bina 70'li yılların sonunda yapılmış, 90'lı yılların başına kadar içerisinde kiracıların yaşadığı cıvıl cıvıl diğer apartmanlardan farkı olmayan sıradan bir apartmandı. Bina yıkım işini alan hafriyat firması tarafından yerle bir edildi.

SADETTİN TEKSOY BİLE GELİP PROGRAM YAPMIŞTI

Sonra binada ikamet eden kimse kalmayınca çevresinde yaşayan insanlar, "Binadan garip sesler geliyor" iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaları yerel gazeteciler haber yapınca evin ünü hızla yayıldı ve ulusal basınında ilgisini çekti.

Yine 90'lı yıllarda, yurt içinden ve dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli kişileri ya da mekânları, kendine özgü sunumuyla izleyicilere tanıttığı "Teksoy Görevde" programıyla tanınan ünlü gazeteci Sadettin Teksoy'da Banaz ilçesine gelerek Banaz'ın perili evi ile ilgili bir program sunmuştu.

Aslında evde peri, cin hiçbir şey yoktu. Bina bir müddet boş kalınca rüzgârdan çarpan kapı ve pencereler bir de farelerin çıkardığı sesler, çevredekiler tarafından evde cinler olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

1980'li ve 90'lı yıllarda parapsikoloji filmler ve kitaplar çok meşhur olmuş, bu durumdan etkilenen vatandaşlarda duyduğu sesleri perilerin ve cinlerin çıkardığına inanmıştı.

  • Sadettin Teksoy
  • perili ev
  • Uşak

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