11 Eylül 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:49

Safer ayı, Muharrem ayının sona ermesine günler kala pek çok vatandaşın gündeminde yerini aldı. Muharrem ayı 18 Eylül cuma günü sona erecek ve halk arasında 'uğursuz veya bela ayı' olarak bilinen Safer ayı başlayacak. Safer ayı belalardan korunmak için neler yapılmalıdır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde tüm Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bu ay, Hicrî ayların ikincisi olarak biliniyor. Safer ayında okunacak duaları haberimizde derledik.

Safer ayı belalardan korunmak için neler yapılmalıdır? Safer ayında okunacak dualar hangileri? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Safer ayı, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. İşte Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dualar..

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının bitmesiyle birlikte Safer ayı başlayacak. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes olduğu biliniyor. Safer ayı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Safer ayı, 18 Eylül Cuma günü başlayacak ve 18 Ekim Pazar akşamı sona erecek.

SAFER AYI NEDİR?

Safer Ayının diğer aylardan bir farkı yoktur. Eski Arap müşriklerin çıkarmış olduğu bir söylentiden dolayı bu zamana kadar 'uğursuz veya bela ayı' olduğuna inanılmıştır. Peygamber Efendimiz'in sahih bir hadisine göre Safer ayının uğursuz olmadığını söylemiştir.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM’ aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayı ne zaman başlıyor 2020? Safer ayı nedir?