Safer ayı ne zaman başlıyor 2020? Safer ayı nedir?

11 Eylül 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:49

Safer ayı, hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Muharrem ayının bitmesine yakın Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayının ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Halk arasında Safer ayında belalara karşı dikkatli olunması gerektiği inancı vardır. Peki Safer ayı nedir? Neden bala ayı veya uğursuz olduğu düşünülmektedir? İşte bu ay hakkında merak edilenler...

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Safer ayı, 18 Eylül Cuma günü başlayacak ve 18 Ekim Pazar akşamı sona erecek.

SAFER AYI NEDİR?

Safer Ayının diğer aylardan bir farkı yoktur. Eski Arap müşriklerin çıkarmış olduğu bir söylentiden dolayı bu zamana kadar 'uğursuz veya bela ayı' olduğuna inanılmıştır. Peygamber Efendimiz'in sahih bir hadisine göre Safer ayının uğursuz olmadığını söylemiştir.

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Bilindiği gibi Allah Teâlâ yılı, on iki ay olarak yaratmış, bunlardan dört tanesini "Haram Aylar" saymış ve şânlarının yüceliğinden dolayı bu aylarda savaşmayı haram kılmıştır.

Bu haram aylar şunlardır: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Bunu doğrulayan söz, Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayettir:

"Şüphesiz, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hükmünde (ve Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu), ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru dîn budur. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah, (desteği ve yardımı ile) takvâ sahipleriyle beraberdir."

Nitekim müşrikler bunu böyle bilmişler, fakat bu ayı, kendi arzularına göre takdim ve tehir etmişlerdir. Bu takdim ve tehir işinden birisi de, Muharrem ayının yerine, Safer ayını önceye almalarıdır (üç ay arka arkaya haram olmasın diye, Muharrem ayının haramlılığını Safer ayından sonraya ertelemişlerdir).

Safer ayında okunacak dualar nelerdir?