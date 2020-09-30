Safer ayında hacamat olur mu? Safer ayı hacamat günleri 2020

30 Eylül 2020 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:38

Ekim ayına girilmesi nedeniyle Safer ayında hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki Safer ayında hacamat olur mu? Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir. Fakat hacamat yaptırırken ayın evreleri göz önüne alınır. Bazı günlerde yapılan hacamat daha da şifalı olur. Buna göre; Safer ayı hacamat günleri hangileri? İşte 2020 Ekim ayındaki en uygun tarihler.

SAFER AYI HACAMAT GÜNLERİ 2020

6 Ekim Salı, 8 Ekim Perşembe, 10 Ekim Cumartesi, 12 Ekim Pazartesi ve 14 Ekim Çarşamba yani Safer ayının; 19, 21, 23, 25 ve 27. günleri tarihleridir.

Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Eğer hacamat hastalık tedavisi için yapılacaksa mevsim, ayın günleri ve haftanın günlerinin hiç bir önemi yoktur. İlk fırsatta yaptırmak daha uygundur. Sünnet olan en faydalı günler hicri 17, 19 ve 21. günlerdir. Hacamat hicri 5-25 arasında yapılırsa bi mahsuru olmaz.

ALTERNATİF TIPTAKİ ŞİFA MUCİZESİ “HACAMAT”

İbn-i Abbas (RA) der ki: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında:

“Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!” derlerdi.” Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) hayber’de zehirli koyun buduyla zehirlenildiği zaman, Cebrail Aleyhisselâm kendisine hemen kafasının arkasından hacamat yaptırmasını söylemiştir.

“Hacamat her hastalığa faydalıdır,uyanık olun hacamat olun.”

Kafadan hacamat olmak; delilik, cüzzam, gece körlüğü, alaca, başağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara ve daha birçok hastalığa şifadır. “Kafadan hacamat olmak her hastalığın ilacıdır” Hadis-i Şerif

-Hacamat 70 hastalığa şifadır. Bunlardan bazıları; Kanser, cüzzam, delilik, alaca hastalığı,kısırlık ve daha bir çok hastalık. Kanser olup ameliyat olması gereken bir kişide, hacamattan sonra kanser kütlesinin yok olduğu görülmüştür. Hacamatta kanser’den kısırlığa kadar birçok hastalığa şifa vardır.

-Hacamat iki türlü amaç için olur bunlar;

1-Korunma

2-Tedavi

(Tedavi amaçlı olduğu zaman,mevsim ve ayın günleri gözetilmez, ancak haftanın günleri gözetilmeye çalışılır.)

-Hacamatın faydası akılla bilinebilecek bir şey değildir, nakille bilinir. -Hacamatın faydalı olduğu yaşlar, 2 yaş ile 60 yaş arasıdır.

KİMLERE HACAMAT YAPILMAZ?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

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