30 Eylül 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:04

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olması nedeniyle bela ayı olarak nitelendiren Safer ayı ile ilgili bir takım inanışlar vardır. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Bu ayda çok bela ve musibetin indiğine inanılır. Bu nedenle bazı vatandaşlar Safer ayının son çarşambası namaz kılıp dualar eder. Buna göre; Safer ayının son çarşambası ne zaman 2020? Safer ayının son çarşambası kılınan namaz nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgi.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN 2020?

Safer ayının son çarşamba günü 14 Ekim 2020 Çarşamba günüdür. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 13 Ekim Salı gecesidir. Yani 13 Ekim Salı'yı, 14 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI KILINAN NAMAZ NEDİR?

Safer ayında başa gelebilecek belalardan ve hastalıklardan sakınmak için Safer ayının son çarşambası kılınan namaz vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Safer ayının son çarşambası kılınan namazın kişiyi ve ailesini belalardan koruduğuna inanılır. Safer ayının son çarşambası kılınan namaz 2 rekat hacet namazıdır. Namaz sonrasında Allah'tan sağlık ve belalardan koruması istenir. Dualar edilir.

Safer ayının son çarşambası kılınacak namaz nasıldır?

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rek’at namaz kılınması; bu namazda her rek’atte bir Fatiha ve on bir İhlâs-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavât-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir. Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NELER YAPILIR?

100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna vesile olur.

En EFDÂL Salâvat’ı Şerife: “ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me’lumatike ve bârik ve sellim”

Bu ayda bol bol sadaka verilmelidir. Bazı inanışlara göre; Bir miktar sadaka bu ayın ilk çarşamba günü evin biryerine konur, o sadaka için ayrılan para harcanmaz. Son çarşambası sadaka olarak verilir.

ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir “LA İLAHE İLLALLAH” dır.

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

