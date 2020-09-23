Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayı hakkında bilgi

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:00 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:00

Safer, ay takvimi olarak bildiğimiz hicri takvimin ikinci ayıdır. Safer ayı uğursuz mudur? sorusunun yanıtı bu aya girildiği günden beri gündemde yerini aldı. Muharrem ayının bitimiyle birlikte Safer ayı, 18 Eylül itibarıyla idrak ediliyor. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Bu ayda çok bela ve musibetin indiğine inanılıyor. Peki Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayı hakkında bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAFER AYI UĞURSUZ MUDUR?

Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ayrıca bu ayda yapılmış olan nikahların fazla sürmeyeceği kötü sonuçlanacağı ve bu ayda yapılan işlerin amacına ulaşmayacağına ve uğursuzluk getireceğine inanılmıştır. Bundan dolayı safer ayı hakkında uğursuz ay söylentileri yayılmıştır.

Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise “Umre her zaman helâldir!” buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ayrıca bu ayda yapılmış olan nikahların fazla sürmeyeceği kötü sonuçlanacağı ve bu ayda yapılan işlerin amacına ulaşmayacağına ve uğursuzluk getireceğine inanılmıştır. Bundan dolayı safer ayı hakkında uğursuz ay söylentileri yayılmıştır.

Ebû Hüreyre’nin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:”İslâm’da uğursuz sayma, kötüye yorma yoktur; en iyisi iyiye yormadır.” Peygamber efendimiz zararlı anlayışın İslam’da bulunmadığını böylece ifade etmiştir. Başka bir hadiste ise “Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur.” Şeklinde buyurmuştur.

Ebû Hüreyre’nin rivâyetiyle yine Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hastalığın kendiliğinden sirâyeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!”

SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

"İslam'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi iyiye yormadır."

Hadis-i şerif - Buharî

"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." Hadis-i Şerif - Müslim

Safer ayında okunacak dualar nelerdir?