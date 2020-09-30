30 Eylül 2020 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:38

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olması nedeniyle bela ayı olarak nitelendiren Safer ayı ile ilgili bir takım inanışlar vardır. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Bu ayda çok bela ve musibetin indiğine inanılıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar Safer ayında halının altına para koyarak sonrasında bu parayı bağışlayarak 320 bin beladan kendisini korumuş olacağına inanır. Peki Safer ayında halının altına para koymak nedir? Safer ayının son çarşambası neler yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgi.

SAFER AYINDA HALININ ALTINA PARA KOYMAK NEDİR?

Geçmişten bu yana gelen bir inanış vardır. Safer ayında halının altına para koymanın kişiyi ve ailesini belalardan koruyacağına inanılır. Safer ayında sosyal medyada da sıkça paylaşılan "Her kim Safer ayının ilk Çarşambası evinde en çok ayak bastığı yerdeki halının altına bütçesi yettiğince sadaka niyeti ile para koyarsa ve safer ayının son Çarşamba günü o parayı bir ilim meclisine yahut ihtiyaç sahibi bir fakire verirse Safer ayında inecek olan 320 bin beladan kendisini korumuş olur" şeklindeki paylaşımlar kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır. İslam dininde Batıl inançlara yer yoktur. Öte yandan Safer ayı da hastalık ve bela ayı değildir. Bu inanış da diğeri gibi cahiliye döneminden kalma bir hurafedir.

Cahiliye denen İslam öncesi dönemlerde Araplardan gelme bazı inanışlar halen daha sürmektedir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba günü 14 Ekim 2020 Çarşamba günüdür. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 13 Ekim Salı gecesidir. Yani 13 Ekim Salıyı, 14 Ekim Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir.

SAFER AYI NEDİR?

Sözlüklerde "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşadığına inanılan kurtçuk" anlamlarına gelen "Safer" kelimesinin kameri takvimin ikinci ayına ad olmasına dair farklı görüşler vardır. Savaşmanın haram kılındığı aylardan biri olan Muharrem'den sonra evlerini boşalttıkları için veya büyük bir Veba salgının bu ayda ortaya çıkıp insanların yüzlerini sapsarı kıldığı için böyle bir isimle anıldığı söylenmektedir.

Safer Ayının diğer aylardan bir farkı yoktur. Eski Arap müşriklerin çıkarmış olduğu bir söylentiden dolayı bu zamana kadar 'uğursuz veya bela ayı' olduğuna inanılmıştır. Peygamber Efendimiz'in sahih bir hadisine göre Safer ayının uğursuz olmadığını söylemiştir.

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayı hakkında bilgiler: Safer ayı uğursuz mudur?

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