7 Eylül 2021 Salı 11:36 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 11:36

Safer ayı başlıyor. Safer ayının başlayacak olmasıyla birlikte, bu ayda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu ayda da ibadet etmek isteyen Müslümanlar, okunacak dualar ve Safer ayında yapılacakları merak ediyor. Bu ayda kaza, bela ve hastalıklardan korunmak için bolca tövbe etmeli, sadaka vermeli ve namaz kılınmalıdır. Peki Safer ayında okunacak dualar nelerdir? İşte Safer ayında yapılacak ibadetler

Hicri takvime göre 2. ay olan ve Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, bu sene (2021) Eylül ayının 8'inde başlıyor. Muharrem ayında olduğu gibi bu ayda da ibadet ve zikirler yapılacak. Safer ayında yapılacak ibadetler, şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte Safer ayında yapılacak ibadetler

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Diyanet'te bulunan bilgilere göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmamaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilmektedir.

Safer ayında belalardan korunmak için günahlara bolca tövbe etmeli, istiğfar çekmeli ve kaza namazı kılınmalıdır. Aynı zamanda sadaka verilmeli ve salavatlar getirilmelidir.

Bunların yanı sıra Safer ayının ilk çarşamba gecesi, kaza namazı kılınır.

Safer ayı ilk çarşamba namazı nasıl kılınır? Halk arasında bu ayda hastalık ve belaların gelebileceğine inanılır. Belaların birinci kat semaya indiği ay olarak kabul edilen Safer ayında ibadet edip, dua ve zikirlerde bulunmak tavsiye edilmiştir.

Safer ayının ilk çarşamba gecesi, belalardan korunmak için bolca dua edilip namaz kılınır.

SEFER AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen aya verilen isimdir. Bu ay içerisinde de diğer aylarda olduğu gibi oruç tutmak mümkündür. Safer ayının başlangıcında, ortasında ve sonunda oruç tutulabilir. Aynı zamanda bazı İslam alimleri Safer ayının başında üç, ortasında üç ve sonunda üç olmak üzere dokuz gün oruç tutulabileceğini belirtmiştir.

SAFER AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bismillahirrahmanirrahim

"E'ûzü bi'llâhi min şerri hâzâ'z-zamâni ve este'îzu bihi min şürûri sâiri'z-zamâni ve e'ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine'l-belâi fi hâzihi's-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fihâ ve ekrimnâ fi's-saferi yâ ekreme'l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi'ş-şuhûra 'aleyye bi's-selâmeti ve's-sa'âdeti ve li-ehli beytî ve li-'akribâî ve li-cemî'i ümmeti Muhammedin 'aleyhi's-salâtü ve's-selâmu bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli's-saferi vahtim lenâ bi'l-hayri ve'z-zafer."

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh'a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh'ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)'e bereket ve aydınlık kıl. Allâh'ım! Safer'in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.

Safer ayının ilk 15 gün her güne 100 defa:

"ALLÂHÜMME FERRICNÂ BIDÜHÛLIIS SAFERİİ VEHTIYIMLENÂ BILHAYRI VEZZAFERI" şeklinde dua edilir.

Bu Duanın anlamı: Allah'ım bizi seferin girişiyle ferahlat, genişlet. Bize bu ayı hayırla ve zaferle tamamlat.

15 günden sonra da:

Allahümme Ferricna Bihurüci's Safer vehtimlena bilhayr ve'z zafer diye dua edilir.

Bu Dua'nın anlamı: Allah'ım bizi seferin çıkışıyla ferahlat, genişlet. Bize bu ayı hayırla ve zaferle tamamlat.

SAFER AYI UĞURSUZ MUDUR? DİYANET AÇIKLADI

Diyanet'ten yapılan Safer ayı açıklamasına göre Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olarak bilinmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde bir yeri yoktur. Bu nedenle böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tarz bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

Hicrî ayların ikincisi olan bu ayın öncesinde Hicrî ayların birincisi olan Muharrem ayı gelmektedir. Ve Muharrem'in içinde aşûre günü vardır. Üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı bilinmektedir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinmektedir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur'ân'da da ifâdesini bulmaktadır; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi'l-Kâde ve Zi'l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve sözü edilen aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri bilinmektedir.