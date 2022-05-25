Sağlık merkezi önünde bekleyen kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Sarıgöl Mahallesi Aklar Sokak'ta bulunan aile sağlık merkezine, 4 aylık bebeğinin doktor kontrolü için gelen Burcu Gökçe (27), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burcu Gökçe bebeği içeride muayene edilirken, sağlık merkezinin önündeki merdivenlerde beklemeye başladı. Bu sırada iki sokak köpeği, Burcu Gökçe'ye saldırdı. Köpekler Gökçe'nin bacağını ısırıp, kaçtı. Burcu Gökçe'ye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri toplu halde dolaşan ve insanlara saldıran sokak köpeklerinden korktuklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise; "Başıboş sokak köpekleriyle ilgili gelen her ihbarı hızlıca değerlendirip müdahale ediyoruz, aşıları, tedavileri, kısırlaştırmaları yapılan ıslah edilen kulaklarına küpeleri takılan sokak hayvanlarımızı yine sokağa bırakıyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.' 'Yine Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği uyarınca belediyeler, 'sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır" denildi.