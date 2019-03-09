'Sağlık sistemi ihraç edeceğiz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin sağlık üssü haline geleceğini söyledi ve ekledi: Sağlık sistemi ihraç edeceğiz. Malezya, Türkiye’deki sağlık sistemini satın almak için başvuruda bulundu.
- MELİK YİĞİTEL
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye’nin son dönemde sağlıkta yaptığı dönüşüm ve başta şehir hastaneleri olmak üzere attığı dev adımlarla dünyada sağlık sisteminin örnek gösterilen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Gazetelerin Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Koca, Türkiye’nin dünyada bir sağlık üssü haline geldiğini belirterek “Türkiye sağlık sistemi ihraç etmeye başlayacak” dedi. Koca, Türkiye’nin sağlık sistemini nasıl ihraç edeceğini anlattı: Yurtdışından Kazakistan olsun Romanya olsun, hastane talepleri var. Zannediyorum önümüzdeki haftalar imzalanabilir. Şehir hastaneleri modeli, hatta modelden öte sağlık sistemiz dünyada örnek gösteriliyor, sistemimiz talep ediliyor. Örneğin Malezya bizden sağlık sistemimizi komple almak istiyor. Bunu bir ücret mukabilinde yapmak istiyorlar. Görüşmeler de başladı. Hastane dışında sistemin transferi ile ilgili yoğun talepler var. Biz de şimdi sağlık sisteminin transferi ile ilgili USHAŞ adıyla şirket kurduk. Sağlık sistemini satan fonksiyon yükledik.
TÜRKİYE SAĞLIK ÜSSÜ OLDU
Bakan Koca, Türkiye’nin sağlık turizminde ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. Bakan Koca, sadece 2018’de yaklaşık yarım milyon yabancı uyruklu kişinin tedavi için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi ve ekledi: Sağlıkta özellikle son dönem giderek artan ve hizmet boyutuyla 1.5 milyar dolara çıkan, 2030 yılına kadar 5 kat artırmayı hedeflediğimiz bir atılım yaşıyoruz. Organ nakliyle ilgili dışardan yoğun hasta gelmeye başladı. Özellikle estetik, plastik cerrahi, saç ekimi gibi yurtdışında geri ödeme kapsamında olmayan hizmetler için Türkiye tercih ediliyor.
ŞEHİR HASTANELERİNE ÖZEL MERKEZ
Şehir hastanelerinde mükemmeliyet merkezlerinin de kurulacağını paylaşan Bakan Koca, şöyle konuştu: Şehir hastanelerinde özellikle yurtdışından hastaya ayrı hizmet veren birimler oluşturmak istiyoruz. 2018’de yurtdışından gelen yabancı hasta sayısı 419 bin 790. Dolayısıyla biz her geçen gün şehir hastaneleri, şehir hastaneleri ile birlikte mükemmeliyet merkezlerini daha önemli olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın hayali gerçekleşti. 9 şehir hastanesi hizmete girdi, 11 şehir hastanesi de kısa sürede açılacak. 11 şehir hastanesinin de ihale süreci devam ediyor.
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