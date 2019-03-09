'Sağlık sistemi ihraç edeceğiz'

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye’nin son dönemde sağlıkta yaptığı dönüşüm ve başta şehir hastaneleri olmak üzere attığı dev adımlarla dünyada sağlık sisteminin örnek gösterilen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Gazetelerin Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Koca, Türkiye’nin dünyada bir sağlık üssü haline geldiğini belirterek “Türkiye sağlık sistemi ihraç etmeye başlayacak” dedi. Koca, Türkiye’nin sağlık sistemini nasıl ihraç edeceğini anlattı: Yurtdışından Kazakistan olsun Romanya olsun, hastane talepleri var. Zannediyorum önümüzdeki haftalar imzalanabilir. Şehir hastaneleri modeli, hatta modelden öte sağlık sistemiz dünyada örnek gösteriliyor, sistemimiz talep ediliyor. Örneğin Malezya bizden sağlık sistemimizi komple almak istiyor. Bunu bir ücret mukabilinde yapmak istiyorlar. Görüşmeler de başladı. Hastane dışında sistemin transferi ile ilgili yoğun talepler var. Biz de şimdi sağlık sisteminin transferi ile ilgili USHAŞ adıyla şirket kurduk. Sağlık sistemini satan fonksiyon yükledik.

TÜRKİYE SAĞLIK ÜSSÜ OLDU

Bakan Koca, Türkiye’nin sağlık turizminde ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. Bakan Koca, sadece 2018’de yaklaşık yarım milyon yabancı uyruklu kişinin tedavi için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi ve ekledi: Sağlıkta özellikle son dönem giderek artan ve hizmet boyutuyla 1.5 milyar dolara çıkan, 2030 yılına kadar 5 kat artırmayı hedeflediğimiz bir atılım yaşıyoruz. Organ nakliyle ilgili dışardan yoğun hasta gelmeye başladı. Özellikle estetik, plastik cerrahi, saç ekimi gibi yurtdışında geri ödeme kapsamında olmayan hizmetler için Türkiye tercih ediliyor.