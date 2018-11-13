Sahafların ‘eskiye rağbet’ mutluluğu 

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndaki “Sahaflar Sokağı”ndaki kitapçılar, okurların eskiye rağbet göstermesinden memnuniyet duyuyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı devam ediyor.

ROMANLAR İLK SIRADA

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece’de gerçekleştirilen fuarda “Sahaflar Sokağı” da yer alıyor. Kitapseverler, eski kitaplar, plaklar, afişler, pullar, kartpostallar ve ilgilisini kaybetmeyen eserleri okurların beğenisine sunan Sahaflar Sokağı’na yoğun ilgi gösteriyor. Turkuaz Sahaf’tan Emin Nedret İşli, 10 yıldan beri kitap fuarına katıldıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Bizim fiyatlarımız yeni yayınlara göre daha uygun olduğu için hem gençlerin hem öğrencilerin hem de ciddi kitap meraklılarının ilgisi söz konusu. Biz de bu ilgiden çok memnunuz. Çoğunlukla güncel edebiyat romanları talep ediliyor. Eski gazeteler, fotoğraflar, dergiler gibi görsel malzemeler de burada öne çıkıyor. Bir de birtakım eski madeni paralar hatta pullar ilgi görüyor.” Arşiv Sahaf’tan Naim Dikli ise 6 yıldır fuara katıldıklarını dile getirerek “İlgi gerçekten burada yoğun. Gençlerin eski kitaplara merakı var. Güncel romanları sürekli soruyorlar” dedi. Gençlerin güncel kitaplarla eski kitaplar arasındaki farkı algılamaya başladığını anlatan Dikli, “Özellikle eski kitapların olduğu bölüme pahalı da olsa gençler tarafından meyil var. İlgi bizi memnun ediyor. Bu alan sönmedi, insanların işini gücünü bırakıp kitaplarla ilgilenmesi bize gerçekten keyif veriyor. Her ikinci el kitap satan sahaf değildir. Güncel kitapları satanlara sahaf demiyoruz. Sahaf dediğimiz zaman eski metinleri, Osmanlıcayı vesaire okuyabilmesi lazım. El yazısını, mektupları okuyabilmesi lazım. Ayrıca Osmanlı’dan hatta öncesinden başlayan derin bir kitap tarihi var. Kitap kültürünün izini sürebilecek, okuyabilecek bilgiye, birikime ve tecrübeye sahip olmak sahaflık demektir” diye konuştu.