Sakarya'da işçiler devrilen vincin altında kaldı: 1 ölü
Sakarya'da malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu yaralanan 4 işçiden 1'i öldü. Hendek ilçesinde 2. OSB'de faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vinç, 5 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti
- AA
Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan O.Ç, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
O.Ç'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. İşçinin cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, Hendek ilçesinde 2. OSB'de faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vinç, 5 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti. Vincin altında kalan yaralı işçiler A.A, C.B, O.Ç. ve O.Y. hastaneye kaldırılmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.