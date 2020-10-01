İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,749
  • EURO
    9,1008
  • ALTIN
    474.881
  • BIST100
    1143.51
Yaşam

Sakarya'da narkotik operasyonu

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik operasyonunda 52 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

IHA01 Ekim 2020 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:23
ABONE OL

Sakarya’da polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak 29 Eylül Salı günü Arifiye gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan aramalarda 39 paket halinde toplam daralı ağırlığı 52 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirilirken, araç şoförü ise yakalandı. Yakalanan araçla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 farklı araçta durduruldu. Araçlardaki 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile yakalanan 5 şahıs, 1 günlük gözaltı sorgularının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.