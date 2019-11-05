Sanatçı polisler

Sanatkar polis memurları, mesai saatleri dışında tutkuları olan branşlarda hem mesleklerinin getirdiği stresi atıyor hem de çevrelerindeki insanlara örnek oluyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Cem Akın “fotoğraf”, Mehmet Öğlek “ebru”, Halil Dilmaç ise “filografi” sanatıyla ilgileniyor. İlk karma fotoğraf sergisini Afyonkarahisar’da açan Akın, genellikle doğa fotoğrafçılığı üzerine çalıştığını ve tarihi zenginliği olan mekanları tercih ettiğini söyledi. “Kanyonlar, şelaleler ve dağların zirveleri favori mekanlarımdır. Yine makro alanında da kelebek ile çiçek objeleri ilgimi çekiyor” diyen Akın, tarihi bina ve porte fotoğrafları için İtalya, Fransa, Çekya ve Yunanistan’a gittiğini anlattı.

EBRU SANATINI ÖĞRETİYOR

Polis memuru Mehmet Öğlek de yaklaşık 20 yıldır ebru çalışmalarının yanı sıra Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda usta öğreticilik yapıyor. Afyonkarahisar, Bartın, Denizli ve Malatya’da 20 kişisel sergi açtığını belirten Öğlek şöyle konuştu: “Polislik, stresli ve yoğun tempolu bir meslek. Ben de mesleğimden sonra kalan zamanlarımda ebru sanatıyla meşgul oluyorum. Fırça ve boyalarla suya güzel dokunuşlarla sanat eserleri yapıyorum. Ebru sanatını Halk Eğitim Merkezinde meraklılarına da öğretmeye çalışıyoruz.”

Polis memuru Halil Dilmaç ise filografi sanatıyla ilgilenen sanatkarlar arasında yer alıyor. Filografiyi çivi ile telin büyüleyici dansı olarak niteleyen Dilmaç, şunları ifade etti: “Yaklaşık üç yıldır, profesyonel anlamda bu sanatla uğraşıyorum. Önceleri hobi olarak başladım, şimdi ise tutkum oldu. Genellikle çalışmalarım, ‘Türk bayrağı’, ‘Kabe’, ‘semazenler’, ‘armalar’ ve doğadaki görsellerden oluşuyor. İnsan duyan, düşünen ve hisseden bir varlık. Bunun için iç dünyasını güzelleştirmeye, dış dünyasına da ideal bir düzen vermeye çalışır. Bendeki filografi sevdası da iç dünyamı güzelleştirmek ve dış dünyama da bunu yansıtmak amacıyla ortaya çıktı.”