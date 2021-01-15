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Yaşam

Saniye saniye görüntülendi! Su samurları buz tutan çayda işte böyle avlandı

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları, avlanmaya çalışırken görüntülendi. Su samurlarının avlanma çabası, çevredekilerin ilgisini çekti.

AA15 Ocak 2021 Cuma 13:44 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 13:44
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüzeyi kısmen buzla kaplı Kars Çayı'da yabani ördekler ile bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.

Çayın Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen bölümünde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren su samurlarının buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.

Buzun üzerinde bir süre balık avlamaya çalışıp dinlenen su samurları, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.

Su samurlarının avlanma çabası, çevredekilerin ilgisini çekti.

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