Şanlıurfa ‘Göbeklitepe’yle Uzak Doğu’ya açılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Göbeklitepe’yi bu yıl 1 milyon turistin ziyaret ettiğini, bu rakamın gelecek yıl daha da artacağını kaydetti. Geçen yıl İspanya ve Çin’de Göbeklitepe’nin tanıtımını Valilik ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Çiftçi, ‘’2019 yılında hedefimizde Japonya ve Güney Kore var. Göbeklitepe’yi tanıtacağız ve dünyada Göbeklitepe’yi bilmeyen hiç kimse kalmayacak. Gerekli olan altyapı ve ulaşım konusunda hazırız. Göbeklitepe’ye otobüs seferlerimiz sürüyor” dedi.