Şanlıurfa ‘Göbeklitepe’yle Uzak Doğu’ya açılacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan etmesinin ardından tanıtım atağına geçip, kültür turizmine verdikleri önemle tanınan Japon ve Güney Koreli turistleri kente çekebilmek için çalışmalar yapacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Göbeklitepe’yi bu yıl 1 milyon turistin ziyaret ettiğini, bu rakamın gelecek yıl daha da artacağını kaydetti. Geçen yıl İspanya ve Çin’de Göbeklitepe’nin tanıtımını Valilik ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Çiftçi, ‘’2019 yılında hedefimizde Japonya ve Güney Kore var. Göbeklitepe’yi tanıtacağız ve dünyada Göbeklitepe’yi bilmeyen hiç kimse kalmayacak. Gerekli olan altyapı ve ulaşım konusunda hazırız. Göbeklitepe’ye otobüs seferlerimiz sürüyor” dedi.
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