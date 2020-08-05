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Yaşam

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 197 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 197 kişiye 178 bin 26 lira ceza uygulandı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:14 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:14
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde 197 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralları ile karantina tedbirini ihlal etmekten 178 bin 26 lira ceza uygulandı.

Ayrıca iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 3 iş yeri işletmecisine 1176 lira ceza uygulandı.

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