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Şarampole yuvarlanan kamyonda LPG sızıntısı korkuttu

Gaziantep’te LPG yüklü kamyonun yaptığı kaza faciaya neden oluyordu. Kazada can kaybı yaşanmazken meydana gelen LPG sızıntısı paniğe neden oldu.

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Olay, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Rüzgarlı virajında meydana geldi. LPG yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İsmi öğrenilemeyen sürücünün dışarı atladığı öne sürülürken, araçtan sızan LPG'nin alev almaması faciayı önledi. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sızıntı kontrol altına alındı. Daha sonra olay yerine çağrılan kurtarıcı ile araç uçurumdan çıkarıldı.

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