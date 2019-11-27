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Sarıkamış kara teslim

Kars Sarıkamış kara teslim, sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.

  • İHA
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Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı. Erken saatlerde başlayan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
 
Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yabani kuşların yiyecek aradığı Sarıkamış kısa sürede yeniden beyaz gelinliğini giydi.
 
Sarıkamış’ta kar akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bulunan,  otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.

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