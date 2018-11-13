Sarıyer’de fren yerine gaza basan kadın sürücü fırına daldı

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre 34 JV 4341 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Filiz U., cadde üzerindeki fırının önüne park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, bir anda fırına daldı. Kaza sonucu fırının camı tuzla buz olurken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Otomobil içecek dolabına çarparak dururken, çevredeki vatandaşlar ve fırın çalışanları ise büyük panik yaşadı. Kazadan şans eseri kimse yara almadı.

Kadın şoka girdi, faciadan dönüldü

Kazayı gören çevredeki esnaf koşarak fırına geldi. Şoka girmiş olan kadını araçtan çıkartan vatandaşlar, elleri titreyen kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sırasında ise içeride müşterilerin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Maddi hasarın meydana geldiği dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar cadde yürüdüğü esnada kadın sürücünün kullandığı beyaz renkli otomobil direksiyonu sağa kırıyor. Bir süre sonra da otomobil fırına dalıyor. Camlar tuzla buz olurken, vatandaşlarda şoke oluyor. Otomobilin içeriye dalmasının ardından tezgaha ekmekleri dizen çalışan ise neye uğradığını şaşırıyor. Ardından da bir köşeye kaçıyor.

“Arabanın altında birisi kaldı zannettim”

Kazayı gören Aydın Yerebasmaz, “Bir gümbürtü koptu, kafamızı bir çevirdik baktık ki araba içerideydi. Araba içeriye girmişti, arka farları yanıyordu. Koşarak fırladım çünkü genellikle orada birileri kahvaltı eder. Arabanın altında birisi kaldı zannettim, koşarak gittim ama Allah'tan kimse yoktu. Kadıncağız da şoka girmişti, arabadan biz indirdik. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Ölü ve yaralananın olmaması çok sevindirici. Kadın şoka girmişti, tir tir titriyordu” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.