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Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi filmi oyuncuları kimler?

Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Amiral Battı oyunundan uyarlanan Savaş Gemisi filmi bu akşam ATV'de saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Aksiyon dolu dakikalar yaşatacak olan Savaş Gemisi filminde Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg yapıyor. Savaş Gemisi filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Bu akşam ATV'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Savaş Gemisi filmi hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Amiral Battı oyunundan uyarlanan Savaş Gemisi filminin yapımcılığı ve yönetmenliği Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg'a ait. İzleyicisine heyecanlı ve aksiyon dolu dakikalar yaşatacak olan Savaş Gemisi filminde filminde Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson gibi isimler yer alıyor. Peter Berg yönetmenliğindeki Savaş Gemisi filmi 2012 yılında vizyona girdi.  Savaş Gemisi filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam’in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane’dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.
 

 
SAVAŞ GEMİSİ  FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.
 

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