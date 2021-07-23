İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2021 Cuma / 13 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5514
  • EURO
    10,0795
  • ALTIN
    495.33
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı
Yaşam

Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 21:31 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 21:31
ABONE OL

Sayan, hayırseverlerin desteğiyle gönderilen büyükbaş kurbanlıkların mezbahada kesilmesine yardım ederek etleri paketledi.

Belediyeye ait araçla mahallelere giden Sayan, ihtiyaç sahipleriyle sohbet ederek et dağıttı.

Hayırseverlere teşekkür eden Sayan, "Kurban kesimini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın bir nebze de olsa et ihtiyacını gidermek amacıyla birçok hayırsever vatandaşımız gereğini yaptı. Bizim de görevimiz kurbanlıkları en iyi şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Mezbahamızda hijyenik koşullarla kesimini gerçekleştirmiş olduğumuz kurban etlerimizin ekip arkadaşlarımla beraber dağıtımı gerçekleştirdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.